الخارجية تعزي تواضروس في ضحايا حريق كنيسة إمبابة: أمنياتنا بالشفاء للمصابين

أعربت وزارة الخارجية، عن بالغ التعازي وصادق المواساة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية في ضحايا حادث حريق كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، الذي وقع صباح اليوم.

حادث كنيسة إمبابة

وقدّم وزير الخارجية وأعضاء الوزارة، عميق العزاء لأسر ضحايا الحادث الأليم، داعين الله أن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يَمُن على جميع المصابين بالشفاء العاجل.