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وزير الخارجية يدعو مبعوث الصين للمناخ للمشاركة في فعاليات COP27

كتب:

محمد حسن عامر
12:06 م | الخميس 11 أغسطس 2022
السفير سامح شكري - وزير الخارجية

السفير سامح شكري - وزير الخارجية

أجرى السفير سامح شكري، وزير الخارجية، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم، اتصالا مرئيا بمبعوث المناخ الصيني، شي شينهوا.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنّ الاتصال بحث متابعة نتائج اللقاء الذي جمع بين الجانبين في شهر مايو الماضي، على هامش فعاليات الاجتماع السنوي لـ المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عُقِدَ بمدينة دافوس السويسرية.

قضايا المناخ

وتناول اللقاء أهم الموضوعات التي ستطرح خلال الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف في شرم الشيخ، وتبادل الرؤى بشأن المواقف منها، والتأكيد على أولوية الاستمرار في الجهد العالمي لمواجهة تغير المناخ،  فضلا عن الإشادة بمستوى التعاون والتشاور بين الطرفين حول قضايا المناخ على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

مؤتمر تغير المناخ

كما شهد الاتصال الإعراب عن التطلع لمشاركة صينية رفيعة المستوى في فعاليات الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، التي تستضيفها وتترأسها مصر بشرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، على نحو يُسهم في خروج مؤتمر COP27 بالنتائج المنشودة لتعزيز عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة، والاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين خلال الأشهر المقبلة حتى انعقاد المؤتمر.

 

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