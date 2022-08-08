«الخارجية الأمريكية» تعلن استعدادها لإحياء الاتفاق النووي مع إيران

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، إنّ إيران أعلنت استعدادها لإحياء الاتفاق النووي، وتابعت: «لنر ما إذا كانت أفعالهم تتسق مع أقوالهم».

إحياء الاتفاق النووي مع إيران

وأكدت الخارجية الأمريكية استعدادها للتوصل إلى اتفاق سريع مع إيران على أساس المقترحات الأوروبية، مشيرة إلى أنّ النص الذي طرحه الاتحاد الأوروبي هو الأساس الوحيد الممكن لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

تفاؤل بشأن المحادثات الإيرانية

وفي وقت سابق، أشار كبار المفاوضين في محادثات متجددة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، الأحد الماضي، إلى أن هناك حالة من التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لفرض قيود على تخصيب اليورانيوم في طهران.

وقال السفير الروسي ميخائيل أوليانوف للصحفيين خارج قصر كوبرج في فيينا بعد أربعة أيام من المحادثات: «نقف على بعد 5 دقائق أو 5 ثوان من خط النهاية، وهناك 3 أو 4 قضايا لم يتم حلها».

وتابع أوليانوف، أن هناك حساسية خاصة بالنسبة للإيرانيين والأمريكيين: «لا يمكنني أن أضمن، لكن الانطباع أننا نسير في الاتجاه الصحيح».