«التعليم»: امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان بنظام التقييم الجديد

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان ستكون بنظام التقييم الجديد، مثلما حدث في امتحانات الدور الأول، ولن يتم تعديل نظام الامتحانات، بعد رحيل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من الوزارة، مشيرا إلى أن عدد الراسبين في الثانوية العامة 152 ألفا و29 طالبا، موضحا أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها ضد كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان تبدأ 20 أغسطس

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن امتحانات الثانوية العامة دور ثان، ستعقد بدءا من يوم 20 أغسطس المقبل، وحتى 30 من نفس الشهر، لافتا إلى أن أسئلة الامتحانات ستكون بنظام التقييم الجديد، حيث ستكون اختيار من متعدد ولن تحتوي على أسئلة مقالية، وستعتمد على الفهم ونتاج التعلم ومخرجاته وليس الحفظ والتلقين والحشو.

أداء امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان ورقيا

وأوضح المصدر، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان ستؤدى ورقيا عبر «البابل شيت»، وأنه سيتم تفتيش الطلاب قبل دخول اللجان الامتحانية، لمنع اصطحاب التليفون المحمول، مؤكدا أن امتحانات الثانوية العامة ستكون بنظام «الأوبن بوك»، دون السماح بدخول الكتاب المدرسي، ولكن سيتم إطلاع الطلاب على كتيب المفاهيم، علاوة على تعقيم وتطهير جميع اللجان الامتحانية ضد كورونا.

جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان علمي وأدبي 2022

1- يوم السبت 20 أغسطس امتحان اللغة العربية لمدة 3 ساعات الشعبتين العامة.

2- يوم الأحد 21 أغسطس امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية للشعبتين العامة، ومادة التربية الوطنية.

3- يوم الاثنين 22 أغسطس امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية).

4- يوم الثلاثاء 23 أغسطس امتحان مادة الاقتصاد للشعبة العامة، والإحصاء للشعبة العامة.

5- يوم الأربعاء 24 أغسطس امتحان مادة الفيزياء الشعبة العلمية، وامتحان التاريخ للشعبة الأدبية.

6- يوم الخميس 25 أغسطس امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين.

7- يوم السبت 27 أغسطس امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية.

8- يوم الأحد 28 أغسطس امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) شعبة علمي رياضة.

9- يوم الاثنين 29 أغسطس امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة شعبة علمي علوم، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع شعبة أدبي وامتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل).

10- يوم الثلاثاء 30 أغسطس امتحان مادة الأحياء لشعبة علمي علوم، ومادة الفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية وامتحان الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا شعبة علمي رياضة.