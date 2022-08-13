«الصحة» تكشف أعراض كورونا عند الأطفال وتوجه رسالة لأولياء الأمور

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن أعراض كورونا عند الأطفال تشبه مثيلتها عند كبار السن والفئات المختلفة، وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يصاب الأطفال بارتفاع درجة الحرارة والسعال، وطفح جلدي، والكحة و تكسير في العضلات والرغبة في النوم، لافتًا الى أن نسبة الإصابة الأطفال بفيروس كورونا لا تتخطى الـ1%، ولكن الخطر في نقلهم للعدوى لأصحاب الأمراض المزمنة.

أعراض كورونا عند الأطفال

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه على المواطنين تطعيم الأطفال من عمر 12 عامًا بلقاح فيروس كورونا، لافتًا الى أن جميع اللقاحات متاحة للأطفال وفقًا لما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية، وعلى أولياء الأمور مساعدة الدولة في الوصول إلى المستهدف من تطعيم الأطفال، لتعزيز مناعتهم لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة، التي تظهر من توقيت إلى آخر وتختفي من نفسها، ويجب على الحاصلين على الجرعتين الأولى والثانية، الحصول على الجرعة التنشيطية لا سيما مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

موقع تسجيل لقاح كورونا مصر

وأكد «عبدالغفار» توافر لقاحات كورونا لجميع المواطنين، واستمرار تدفق شحنات لقاحات كورونا المختلفة إلى مصر، وحرص هيئة الدواء على أخذ عينات منها للتأكد من سلامتها على المواطنين، مشيدًا بدور الدولة المصرية في توفير جميع اللقاحات منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

واستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، طرق الحصول على لقاحات كورونا، وقال إنه يمكن التسجيل على موقع تسجيل لقاح كورونا مصر في حال عدم الحصول على أي جرعة، أو التوجه إلى أقرب وحدة صحية أو مركز شباب للتسجيل وتلقي اللقاح، أو التسجيل وتلقي اللقاح من خلال الفريق الطبي المتواجد بداخل محطات المترو أو القطارات أو مراكز التسوق.