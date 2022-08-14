«الصحة»: إصابات كورونا الحرجة في مصر لا تتخطى 7%

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا في مصر لا تتخطى 7%، ومعظمها غير حاصلة على لقاح كورونا وتقدّر بـ70%، داعيا المواطنين خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، للحصول على لقاح كورونا، حيث يخفف الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة، كما يقلل خطر الوفاة.

تقليل وفيات كورونا بنسبة 20%

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ لقاحات كورونا ساهمت في خفض نسبة الوفيات 20% على مستوى العالم، مؤكدا أنّ جميع لقاحات كورونا فاعلة وآمنة، ولا صحة لما نشره البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنّ لقاحات كورونا في مصر انتهت صلاحيتها، مضيفا: «علميا ومنطقيا هذا الحديث عار تماما من الصحة، وكل اللقاحات فاعلة ويتم اختبارها من لحظة قدومها إلى مصر من قبل هيئة الدواء المصرية، ويتم تخزينها في ثلاجات مخصصة لحفظ اللقاحات».

كيفية التسجيل على موقع لقاح كورونا

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار لـ«الوطن»، أنّ الحصول على لقاحات كورونا يتم من خلال الحجز على موقع لقاح كورونا مصر، أو من خلال الذهاب إلى أي وحدة صحية أو مركز شباب للتسجيل والحصول على اللقاح.

وحال الحصول على الجرعتين الأولى والثانية، يستقبل المواطن رسالة من وزارة الصحة بعد مرور 6 أشهر من الحصول على الجرعة التنشيطية للقاحات كورونا، وحال عدم إرسال رسالة من قبل وزارة الصحة، يذهب المواطن إلى مراكز تلقي لقاحات كورونا ويحصل على الجرعة التنشيطة، لدورها في تعزيز الجهاز المناعي للجسم لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة.