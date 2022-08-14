«الصحة»: حالات المصابين مستقرة باستثناء 4 أشخاص بالعناية المركزة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه فور الإبلاغ عن حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة، تحركت نحو 37 سيارة إسعاف في دقائق قليلة لموقع الحادث، الذي وقع صباح اليوم الأحد.

وفاة 41 مواطنًا وإصابة 12 آخرين

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة خلال تصريحات تليفزيونية لقناة «إكسترا نيوز»، إلى وفاة 41 مواطنًا بسبب الدخان الكثيف، وهناك مصابان خرجا من المستشفيات وبقي 12 آخرون، منهم 7 بمستشفى إمبابة العامة و5 موجودون بمستشفى العجوزة.

جميع المصابين حالتهم مستقرة باستثناء 4

وأضاف أن الحالة العامة للحالات المصابة مستقرة، ولكن هناك 4 حالات من ضمن 12 غير مستقرة ويتلقون الرعاية الصحية بالعناية المركزة، مشددًا على تقديم الخدمة الصحية الممكنة للمصابين.