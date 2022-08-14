«الممثلين» تنعى ضحايا كنيسة إمبابة: قلوبنا يعتصرها الألم

نعت نقابة المهن التمثيلية، قبل قليل، ضحايا حادث كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، الذي وقع صباح اليوم، وخلّف وراءه عددًا من الضحايا والمصابين.

وجاء في بيان نقابة الممثلين بقيادة الدكتور أشرف زكي: «بقلوب يعتصرها الألم، تتقدم نقابة المهن التمثيلية، وجموع فناني مصر بخالص التعازي والمواساة القلبية إلى أقباط مصر، والشعب المصري كله في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بامبابة بمحافظة الجيزة.

حريق كنيسة إمبابة

واختتم بيان نقابة الممثلين، بدعواته أن يهون الله على أسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد فيها، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

نجوم الفن عن الحادث: يوم صعب

وكان عدد من نجوم الفن، نعوا ضحايا حادث الكنيسة، منهم نبيل الحلفاوي، وهشام ماجد، وادوارد ونجلاء بدر وراندا البحيري، وخالد الصاوي، وإيهاب فهمي، ووصفوه بأنّه من الأيام الحزينة التي مرّت على مصر.