«التضامن»: صرف تعويضات للمصابين وأسر الضحايا بحادث كنيسة أبو سيفين بإمبابة

زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مصابي حادث كنيسة «أبو سيفين» بإمبابة الذين تمّ نقلهم لمستشفيي العجوزة وإمبابة العام، من أجل الاطمئنان علي حالتهم الصحية.

توجيهات بتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، فور وقوع الحادث مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة بسرعة التحرك وضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي مقدمة التعازي لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

صرف 50 ألف جنيه حال وفاة رب الأسرة.. و50 ألف أخرى لأسر الضحايا

وأشارت وزيرة التضامن، في بيان صادر، منذ قليل، أنَّه تقرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه في حالة وفاة رب الأسرة ومبلغ 25 ألف جنيه في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة ومبلغ 5000 جنيه لكل حالة إصابة ودعم أسر الضحايا لمدة عام مع صرف معاش شهري للأسر التي فقدت عائلها بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساعدات التي تحتجاها الأسر المنكوبة، كما تقرر صرف 50 ألف جنيه أخرى لأسر الضحايا من قبل الأزهر الشريف والجمعيات الأهلية