رئيس الوزراء يتفقد موقع كنيسة إمبابة في الجيزة ويعزي أسر الضحايا

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، موقع كنيسة المنيرة في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، يرافقه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

حريق كنيسة إمبابة

كما أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، اتصالا هاتفيا بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قدّم خلاله تعازيه في ضحايا الحادث المؤلم، الذي وقع صباح اليوم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، قائلا: «أتقدم بتعازي الحكومة والمصريين جميعا لقداستكم، ولأهالي الضحايا في هذا الحادث الأليم، الذي أحزننا جميعا».

وجدد رئيس الوزراء خلال الاتصال، التأكيد على أنّ أجهزة الدولة المختلفة تقدّم سبل الدعم والرعاية لمصابي الحادث، وكذا لأسر الضحايا، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيا الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يعجل بشفاء المصابين.