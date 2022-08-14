«القومي للإعاقة» يعزي أسر ضحايا حادث كنيسة إمبابة: ندعو الله أن يحفظ مصر

نعت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ببالغ الحزن والأسى، ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة مطار إمبابة في الجيزة، الذي وقع صباح اليوم.

المجلس القومي للإعاقة يقدم تعازيه للباباتواضروس

وتقدمت المشرف العام على المجلس في بيان صحفي صادر عن المجلس، بخالص التعازي لقداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، وأسر الضحايا داعية المولى عز وجل أن ينزل الضحايا منزلة الشهداء، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ مصر وشعبها من أي مكروه وسوء.

حادث كنيسة إمبابة

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي قبل قليل رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة، لافتة إلى توافر فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين.