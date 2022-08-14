مدبولي و3 وزراء يزورون ضحايا حادث كنيسة إمبابة

يتجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لزيارة مصابي حادث كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، بالمستشفيات التي يتلقون العلاج بها، يرافقه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وأكد رئيس الوزراء أنّ الحكومة تعمل من خلال أجهزتها على توفير سبل الرعاية والدعم للمصابين وأسر ضحايا الحادث المؤلم، من أبناء الشعب المصري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.