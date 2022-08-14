وزير الداخلية يصل إلى مكان حريق كنيسة إمبابة

وصل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إلى موقع حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة مطار إمبابة بمحافظة الجيزة، لمعاينة مكان الحريق، الذي خلف 55 ضحية حسبما أفادت التحريات الأولية.

ونشب حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين، بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، وتم الدفع بعدد 30 سيارة إسعاف لموقع حادث الحريق، ونقل 55 حالة إلى مستشفى «إمبابة العام، والعجوزة»، وجارٍ التعامل مع الحالات المصابة، وكذلك حالات الوفاة، حسبما ورد في بيان وزارة الصحة.