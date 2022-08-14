توريد 630 ألف طن قمح إلى صوامع وشون الشرقية منذ بداية موسم الحصاد

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن صوامع المحافظة استقبلت اليوم 3 طن 559 كيلو قمح، وبذلك وصل إجمالي ما تم توريده القمح منذ بداية الموسم وحتى الآن 630 ألف و 16 طنًا من القمح، مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة المحافظة بلغت 423 ألف و222 فدان، تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

التفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة

أشار المحافظ في بيان صحفي، إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة، للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكل الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع المحافظة

شدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء محافظة الشرقية، لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كل الأجهزة للتعامل فوراً لإزالة أي معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة.

توريد القمح للصوامع والشون المطورة

وناشد المحافظ المزارعين الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة، والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث عجز في الكمية، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.