تحرير 650 محضرا للمزارعين المتخلفين عن توريد القمح بالمنوفية

حررت الجهات المعنية بمحافظة المنوفية، 650 محضرًا للمتخلفين عن عمليات توريد القمح منذ بداية الموسم، ومن المقرر أن تصل الغرامة إلى 1770 جنيهًا عن كل أردب لم يتم توريده، من بين 12 أردبًا يلتزم المزارعون بتوريدها عن كل فدان على أقل تقدير.

تحرير محاضر للمتخلفين عن توريد القمح

وقال عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بـ محافظة المنوفية في تصريحات لـ«الوطن»، أن المحاضر التي تمت ضد المتخلفين من المزارعين بلغت 650 محضرًا في جميع مراكز محافظة المنوفية، مؤكدا أنّ مكاتب التموين تتابع عمليات توريد القمح على مدار اليوم وأنّ هناك كشفًا بأسماء جميع المزارعين والمساحات المنزرعة يتم اللجوء إليه حال عدم توريد المزارع للحصة المقررة.

الغرامة ضعف ثمن الأردب

وتابع «الجمال»، أن الغرامة تبلغ 1770 جنيهًا عن كل أردب لم يتم توريده، حيث يتم توريد 12 أردبًا عن كل فدان يمتلكه المزارع ومن يقوم بتوريد أقل من المقرر، يُحرر له محضرًا في مكاتب التموين بالتنسيق مع الزراعة وقوات الشرطة، مؤكدا أن الغرامة تكون ضعف ثمن الأردب بالنسبة لمن يمتنع عن توريد القمح خلال الفترة المحددة.

المصالحة مع المزارع عند توريد القمح

وأشار إلى أن المزارعين المتخلفين عن توريد القمح لديهم فرصة للمصالحة حال توريد حصة القمح المقررة، مؤكدا أن نسبة توريد القمح بلغت 157 ألف طن بنسبة 85% في جميع الصوامع والشون والهناجر بجميع مراكز محافظة المنوفية.