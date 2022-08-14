وكيل أول النواب يعزي أسر ضحايا حريق كنيسة إمبابة: أمنياتنا بشفاء عاجل للمصابين

أعرب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، عن خالص العزاء وصادق المواساة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في الضحايا الأبرياء للحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم، نتيجة نشوب حريق بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة.

حريق كنيسة المنيرة

ويتقدم وكيل أول مجلس النواب بخالص العزاء لأسر الضحايا، والشعب المصري بأسره، متضرعا إلى الله العلي القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه.

نعي مجلس النواب

وأكّد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بيان منذ قليل، أنّ مجلس النواب يتقدم بخالص العزاء للشعب المصري وأسر المتوفين في حادث حريق كنيسة أبي سيفين، داعين إلى الله بالشفاء العاجل للمصابين.