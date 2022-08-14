جامعة بني سويف تدعم طالبة حصلت على البكالوريوس بامتياز على كرسي متحرك

قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، دعم الطالبة ميار حسين من ذوي الهمم «إعاقة حركية» والحاصلة على بكالوريوس كلية العلوم بامتياز، لاستكمال الدراسات العليا، وتقديم الدعم اللازم لعلاجها نظرًا لحالتها الصحية وذلك في إطار حرص الجامعة على مساعدة وإعانة أبنائها من ذوي الهمم، وتشجيعهم على مواصلة دراستهم.

حوار بين رئيس الجامعة و«ميار»

وخلال حوار بين رئيس الجامعة وميار حسين وأسرتها بمكتبه، أكدت خلال حديثها أنها أصيبت بشلل في الأطراف السفلية وضعف بالأطراف العلوية بعد تعرضها لحادث أثناء عودتها من تسجيل الرغبات بعد نجاحها فى الثانوية العامة عام 2016 بمجموع 95%.

وقالت: «بدأت حياتي الجديدة على كرسي متحرك، والتحقت بكلية العلوم بالجامعة عام 2018، وتغلبت على كافة الصعوبات، وأشكر الجامعة والكلية على دعمي خلال فترة الدراسة، وحصلت على درجة البكالوريوس بامتياز».

قصة كفاح «ميار»

وعبر رئيس جامعة بني سويف عن فخره بقصة كفاحها وإصرارها على التغلب على كل الصعوبات والظروف التي مرت بها حتى تمكنت من تحقيق أهدافها، وأنها تعد من النماذج المشرفة لطلاب جامعة بنى سويف، مؤكدًا: مكتبي مفتوح فى أى وقت لجميع الطلاب للاستماع إليهم.

ووجهت ميار حسين الشكر للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، لحرصه على إدخال السرور والسعادة لها ولأسرتها بلقائه بمكتبه، وتحقيق أحلامها بمنحها منحة الماجستير لاستكمال تعليمها.