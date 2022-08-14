«القومي للمرأة» ينعى ضحايا حريق كنيسة إمبابة: حادث مأساوي

نعى المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص الحزن والأسى، ضحايا كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة شمال الجيزة، الذين وافتهم المنية إثر اندلاع حريق كبير في الكنيسة صباح اليوم.

حريق كنيسة إمبابة

وتقدّمت الدكتورة مايا مرسي، بخالص التعازي والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية لهذا المصاب الأليم، معربة عن حزنها الشديد لهذا الحادث المأساوي الذي شهدته الكنيسة صباح اليوم، والذي أودى بحياة العشرات من الأفراد واصابة آخرين، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما تقدّم المجلس القومي للمرأة، بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وللشعب المصري، سائلين الله عز وجل ان يتغمدهم برحمته ويلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان.