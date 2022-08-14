حزب مستقبل وطن ينعى ضحايا حريق كنيسة إمبابة.. ويتمنى الشفاء للمصابين

نعى حزب مستقبل وطن، ضحايا حادث حريق كنيسة المنيـرة في حـي إمبابـة، الذي وقع صباح اليوم الأحد، وأسفر عن وفاة 41 مواطنًا وإصابة 12 شخصًا، مقدمًا خالص التعازي للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

مستقبل وطن يشيد بجهود القيادة السياسية

وقدم حـزب مستقبل وطن، في بيان صادر عنه، خالص التعازي لأسر الضحايا داعيا المولى عز وجـل أن يلهم أهلهم الصبر والسـلـوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ مصر وشعبها من أي مكروه أو سوء.

وجاء في البيان الصادر عن الحزب: «يثني حزب مستقب وطن علـى الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية والحكومة والجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم ضحايـا الحـدث وسـرعـة نقـل المصابين إلى المستشفيات لإجراء الإسعافات اللازمة، حفظ الله مـصـر و المصريين».

حريق كنيسة امبابة

يذكر أن الإمام الأكبر، شيخ الأزهر الشريف، قد تقدم بنعي ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين في منطقة امبابة، حيث أصدر بيانا جاء فيه: «أتقدم بخالص العزاء إلى البابا تواضروس، وإلى الإخوة الأقباط في ضحايا حادث حريق كنيسة إمبابة الذي وقع صباح اليوم الأحد، وننعى بمزيد من الأسى والحزن ضحايا الحريق سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يُلهم أُسَر الضحايا وذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وشعبها من أي مكروه أو سوء».