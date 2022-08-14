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نقابة الإعلاميين تعزي البابا تواضروس في ضحايا كنيسة أبو سيفين بإمبابة

كتب:

هبة أمين
04:16 م | الأحد 14 أغسطس 2022
طارق سعده نقيب الإعلاميين

طارق سعده نقيب الإعلاميين

أعرب مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، عن خالص التعازي لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بكنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، الذي أسفر عن وفاة 41 مواطنًا وإصابة 12 آخرين.

نقابة الإعلاميين تنعى ضحايا حادث الكنيسة

وأشاد نقيب الإعلاميين، في بيان، منذ قليل، بجهود القيادة السياسية في متابعة الحادث الأليم بـ كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة، وتوجيه كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وبشكل فوري وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين.

وتقدم مجلس نقابة الإعلاميين بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يرحم الضحايا، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه.

 

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بقلم هبة أمين