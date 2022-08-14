«حياة كريمة» تنعى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين وتقدم الدعم لأسرهم

نعت مؤسسة حياة كريمة ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين التي تقع في منطقة إمبابة، والذي أسفر عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين.

نعي حياة كريمة لضحايا حريق كنيسة إمبابة

وأكدت المؤسسة في بيان لها، تقديمها كل أنواع الدعم لضحايا ومصابين حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة، حيث جاء في البيان الصادر عن المؤسسة: «تنعي مؤسسة حياة كريمة ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين في منطقة إمبابة، ونسأل المولى عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، والشفاء العاجل للمصابين».

الرئيس السيسي ينعي ضحايا الحريق

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، نعى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين في منطقة إمبابة، وقال في بيان صادر عنه: «أتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها».

وكان البابا تواضروس الثاني أصدر بيانا، أعرب فيه عن حزنه للحادث الأليم الذي وقع اليوم في كنيسة إمبابة، وقال البابا في بيانه: «نتابع بكل الأسى الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم في كنيسة الشهيد العظيم مرقوريوس أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة، شمال الجيزة، ونحن على تواصل مستمر مع القيادات المحلية بالمحافظة ووزارة الصحة وجميع المسؤولين، وإذ نعزي أسر الضحايا فإنّنا نصلي من أجل المصابين والمجروحين واثقين أن يد الله ترحمنا جميعًا»