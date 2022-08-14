نواب بـ«الشيوخ» ينعون ضحايا حريق كنيسة إمبابة: أمنياتنا بالصبر لأسرهم

نعي عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، ضحايا حريق كنيسة أبي سيفين بإمبابة، الذي خلّف عدد من الوفيات والمصابين، حيث أعرب النواب عن قوة وتماسك الشعب المصري في هذه المواقف، وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على مؤازرة المصريين في أي حدث جلل أو مصاب.

مجلس الشيوخ ينعى ضحايا حريق كنيسة إمبابة

وأكد طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ، أنّ التحرك السريع لرجال الحماية المدنية منذ وقوع الحريق، ساعد في إنقاذ العديد من الأرواح، قائلا لـ«الوطن»: «نتقدم كأحد أبناء منطقة إمبابة وعضو بالهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بالمواساة لأسر ضحايا كنيسة أبي سيفين بإمبابة، ونتمنى الشفاء للمصابين الذين نقلوا إلى مستشفى إمبابة والعجوزة لتلقي العلاج، كما تقدم بخالص تعازيه إلى البابا تواضروس في وفاة الضحايا الأبرياء من جراء الحريق الذي شب بكنيسة أبي سيفين بإمبابة».

حريق كنيسة أبي سيفين

وأكدت ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، أنّ الدولة تحرّكت بشكل عاجل وجاد لمساندة أسر ضحايا كنيسة أبي سيفين بإمبابة، وتوفير كل سبل الرعاية الصحية للمصابين، مضيفة لـ«الوطن»، أنّ الدولة تعمل بشكل متكامل ومنظم في أي حادث، والدليل سرعة صرف التعويضات ومعاشات شهرية لأسر الضحايا والمتوفين، فضلا عن انتقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى مكان الحادث لمتابعة آخر التطورات في حادث الكنيسة.

وقدمت النائبة ريهام عفيفي، العزاء للشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا المصاب، ولقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

العزاء لأسر الضحايا

كما نعى النائب فرج فتحي فرج، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة، موجّها التعازي إلى قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، وأسر الضحايا، سائلا المولي عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، داعيا بالشفاء للمصابين، كما طالب وزارة الصحة بتقديم كل أشكال الدعم لهم، ورفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات للتعامل مع جميع الإصابات حتى تمام الشفاء.