عاجل.. حرائق ضخمة في عدد من الولايات الجزائرية «فيديو»
كتب:
محمد حسن عامر
04:59 م | الأحد 14 أغسطس 2022
حرائق الغابات في الجزائر - أرشيفية
شهد عدد من الولايات الشرقية في الجزائر حرائق ضخمة على الحدود مع تونس، ما دفع السلطات إلى استخدام طائرة إخماد روسية وأرتال الحماية المدنية، إضافة إلى مروحيات الجيش، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم.
ويعيد الحادث الأذهان إلى حرائق العام الماضي، خصوصًا في منطقة الغبابات.
وسنوافيكم لاحقا بمزيد من التفاصيل.
قرية تيزي احمد تيشي بجاية #Tizi_Ahmed aujourd'hui la matinée— ⵣ Algerian dzⵣ (@samgroom2) August 14, 2022
ربي يستر pic.twitter.com/jnm14pz6gx