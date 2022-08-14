عاجل.. حرائق ضخمة في عدد من الولايات الجزائرية «فيديو»

شهد عدد من الولايات الشرقية في الجزائر حرائق ضخمة على الحدود مع تونس، ما دفع السلطات إلى استخدام طائرة إخماد روسية وأرتال الحماية المدنية، إضافة إلى مروحيات الجيش، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم.

ويعيد الحادث الأذهان إلى حرائق العام الماضي، خصوصًا في منطقة الغبابات.

وسنوافيكم لاحقا بمزيد من التفاصيل.