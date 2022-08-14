وظائف متاحة في الشركة القابضة للصوامع.. التقديم متاح حتى 21 أغسطس

أعلنت الشركة القابضة للصوامع والتخزين، إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حاجتها لشغل بعض الوظائف في صومعة برقاش بمحافظة الجيزة، بنظام المكافأة الشاملة والعقد المؤقت، مشيرة إلى استمرار تلقي طلبات التوظيف حتى 21 أغسطس الجاري.

وظائف الشركة القابضة للصوامع

وشملت وظائف الشركة القابضة للصوامع إحدى شركات وزارة التموين على شغل التخصصات التالية، في مقر صومعة برقاش بالجيزة.

1- أخصائي استلام.

2- أخصائي تخزين.

3- فني استلام.

4- فني تخزين.

شروط وظائف الشركة القابضة للصوامع

وحدد الشركة القابضة للصوامع في نص إعلانها عن التخصصات المطلوبة مجموعة من الشروط تتمثل في التالي:

1- لا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما في 1 يناير 2023.

2- أن يكون من أبناء محافظة الجيزة.

3- اجتياز الاختبارات الخاصة بالوظيفة.

4- أن يكون المتقدم على الوظيفة حاصل على مؤهل بكالوريوس زراعة أو دبلوم زراعي.

وحدد إعلان الوظائف طريقة التقديم من خلال موقع الشركة القابضة للصوامع من رابط الشركة من هنــا، وذلك في الفترة من 14 أغسطس حتى 21 أغسطس 2021، موضحة أن التواصل يتم من خلال صفحة الشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

في سياق أخر تستقبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، طلبات التقدم على الوظائف القيادية المتاحة بها في مديريات التموين بالمحافظات، حتى 4 سبتمبر المقبل على الوظائف التالية:

1- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية.

2- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج.

3- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة.

4- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم.

5- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة السويس.

6- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط.

7- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا.

8- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء.

9- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية لشئون التموين والتوزيع بمحافظة أسيوط.

10- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنيا.

11- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية.