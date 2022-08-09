موقع وزارة التموين يعلن عن وظائف في بعض المديريات.. تعرف على الشروط

أعلن موقع وزارة التموين عن حاجة الوزارة لشغل بعض وظائف الوزارة القيادية في عدد من مديريات التموين في بعض المحافظات، مع إتاحة التقدم للوظائف المحددة في الإعلان حتى 4 سبتمبر المقبل، لحين تحديد مقابلات مباشرة مع المتقدمين.

موقع وزارة التموين يعلن عن وظائف قيادية

وشملت الوظائف المعلنة على موقع وزارة التموين 11 وظيفة قيادية لشغل منصبي مدير مديرية (6 وظائف)، ووكيل مديرية (5 وظائف)، إذ تشمل الوظائف المطلوبة على التالي:

1- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية.

2- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج.

3- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة.

4- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم.

5- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة السويس.

6- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط.

7- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا.

8- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء.

9- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية لشئون التموين والتوزيع بمحافظة أسيوط.

10- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنيا.

11- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية.

شروط التقدم على وظائف وزارة التموين

وحددت وزارة التموين مجموعة من الشروط للتقدم على وظائف مديري المديريات ووكيلي المديريات، تشمل في التالي:

1- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الوظيفي مدير عام.

2- قضاء مدة كلية مقدارها 18 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

3- الحصول على مؤهل عال يتوائم مع نوع وطبيعة العمل.

وحددت وزارة التموين المستندات المطلوبة للتقدم على الوظائف المحددة كالتالي:

وتشمل الوظائف القيادية المتاحة في وزارة التموين والمسموح التقدم عليها حتى 4 سبمتمبر المقبل كالتالي: