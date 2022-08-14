«المالية» تقترض 4 مليارات جنيه بطرح سندات خزانة 3 و7 سنوات غدا

يطرح البنك المركزي، غدا، سندات خزانة بالعملة المحلية تصل قيمتها الإجمالية إلى 4 مليارات جنيه، تتوزع بين سندات خزانة أجل 3 و7 سنوات لصالح وزارة المالية، التي تنيب المركزي في إدارة عمليات الطروحات لتمويل نفقات الموازنة العامة للدولة بشكل دوري للعام المالي الحالي 2022-2023.

سندات خزانة أجل بقيمة 500 مليون جنيه

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على الإنترنت، كشف عن نيته طرح سندات خزانة بالعملة المحلية تصل قيمتها إلى 4 مليارات جنيه، تتوزع بين سندات خزانة اجل 3 سنوات بقيمة إجمالي تصل إلى 3.5 مليارات جنيه علاوة على سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه.

وزارة المالية تنيب «المركزي المصري» على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

أذون أجل 91 يوما بقيمة 14 مليار جنيه

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي، طرح اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 21.5 مليار جنيه تتوزع بين أذون أجل 91 يوما بقيمة تصل إلى 14 مليار جنيه إلى جانب طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة تصل إلى 7.5 مليار جنيه.

على مدار العام المالي تدبر وزارة المالية النفقات الخاصة بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري 2022-2023 بإصدار اذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية تتنوع بين أذون خزانة اجال 91 يوم وحتى 364 يوم التي تحدد بأقل من عام في الوقت الذي تطرح أدوات أخرى تزيد مدتها عن العام وهي سندات الخزانة تبدا من سنتين وحتى 30 سنة وتعد البنوك العاملة في السوق المحلي أبرز المشترين لأذون وسندات الخزانة الحكومية.