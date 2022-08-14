وفد «المصريين الأحرار» يزور مصابي حريق كنيسة إمبابة بالمستشفى

زار وفد حزب المصريين الأحرار، مستشفى إمبابة العام، للاطمئنان على مصابي حادث حريق كنيسة أبو سيفين إمبابة، وتقديم المساعدات المتاحة، بتكليف من الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.

وضم الوفد، كلا من وحيد وجيه رئيس لجنة خدمة المواطنين المركزية، وجرجس وليم مسؤول قطاع الجيزة والفيوم باللجنة، وعفاف شكري عضو اللجنة المركزية.

«المصريين الأحرار» يقدم التعازي في ضحايا حريق كنيسة إمبابة

والتقى الوفد خلال زيارته، الأنبا ثيؤدسيوس أسقف الجيزة، والأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد، والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة، والأنبا أرميا الأسقف العام، وقدموا التعزية في ضحايا الحادث الأليم.

ونقل وفد الحزب، رسالة الدكتور عصام خليل، والأمانة العامة، بأن الحزب على استعداد لتقديم كل الإمكانات والمساعدات المتاحة، لأسر وأهالي ضحايا حادث كنيسة إمبابة.