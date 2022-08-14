الائتلاف الوطني للأحزاب المصرية ينعى ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين

نعى الائتلاف الوطني للأحزاب والقوى الوطنية المصرية، في بيان أصدره اليوم، ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة محافظة الجيزة المروّع الذي أحزن كل المصريين.

وأشار بيان الائتلاف الوطني للأحزاب، إلى أنَّ المصاب هو مصاب الشعب المصري كله لذلك فهو يقدم العزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، داعيًا الله أنَّ يرحم ضحايا الحادث الأليم الـ41 الذين صعدت أرواحهم في بيت من بيوت الله، وبينهم رجال الشرطة الأبطال الذين نالوا الشهادة، وهم يسعون بإخلاص لإنقاذ إخوانهم من المسيحيين وان يشفى المصابين شفاءً عاجلًا.

حادث حريق كنيسة أبي سيفين

وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب والقوى الوطنية أنَّ «الحادث المؤلم الذي وقع نتيجة انفجار الجنيتور عند تشغيله بعد انقطاع الكهرباء أدمى قلوبنا جميعا وأظهر بجلاء مدى تلاحم الشعب المصري الواحد المسلمين مع أخوتهم المسيحيين، مقدمًا خالص عزائه للشعب المصري مسلمين وأقباطه وإلى أسر الضحايا».

وأشاد الدكتور روفائيل بولس رئيس حزب مصر القومي وعضو المجلس الرئاسي للائتلاف بسرعة استجابة الأجهزة الأمنية والمحلية في محافظة الجيزة وانتقال عشرات من سيارات الإسعاف والمطافئ إلى مقر الكنيسة بالمنيرة الغربية بإمبابة وهو أكّد ما جاهزية أجهزة المحافظة ويقظتهم، مقدمًا تعازيه القلبية لأسر المتوفيين ودعا للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكّد السيد العادلي رئيس حزب شباب مصر وعضو المجلس الرئاسي للائتلاف الوطني، أنَّ الحادث روّع كل المصريين وكان الحزن الذي ساد الوجوه، تأكّيداً على مصر المتحدة والشعب الواحد.

العزاء لأسر الضحايا

ونعى الدكتور عبدالحي خلاف رئيس حزب العدالة الاجتماعية وعضو المجلس الرئاسي للائتلاف الوطني للأحزاب والقوى الوطنية المتوفيين، داعيًا الله لهم بالرحمة والمصابين بالشفاء العاجل، مؤكّدًا أنَّ المصاب مصاب كل المصريين، مشيدًا بشجاعة رجال المطافئ الذين اقتحموا الحريق بشجاعة ونال بعضهم الشهادة.

ودعا الدكتور محمد فواز رئيس حزب تحيا مصر وعضو المجلس الرئاسي للائتلاف الوطني للمتوفين بالمغفرة والرحمة والمصابين بالشفاء العاجل، مقدمًا خالص العزاء إلى أسرهم والى البابا تواضروس الثاني.