«النقل»: قبول اعتذار رئيس هيئة سكة حديد مصر عن الاستمرار في منصبه

أعلنت وزارة النقل، قبول الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الاعتذار الذي تقدم به المهندس مصطفى عبد اللطيف أبو المكارم، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن الاستمرار في منصبه كرئيسا للهيئة، نظرا لظروفه الصحية وتكليفه للعمل مستشارا لوزير النقل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

قرارات جديدة من وزير النقل

وأصدر وزير النقل، في بيانه، قرارا بتكليف المهندس محمد عامر عبد العزيز عامر، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع صيانة الوحدات المتحركة والدعم الفني، للقيام بمهام رئيس مجلس إدارة الهيئة، كما كلف اللواء مهندس محمد علي محمد غزال، والمعار من وزارة الدفاع للعمل نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع السلامة والجودة، للعمل نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع صيانة الوحدات المتحركة والدعم الفني.

كما تم تكليف المهندس خالد فاروق محمد نور الدين، استشاري قطاع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، للعمل نائبا لرئيس مجلس الإدارة لقطاع السلامة والجودة.

تعديلات في قيادات الهيئة

وتضمنت قرارات وزير النقل اليوم تكليف المهندس محمد حامد محمد رزق – رئيس الإدارة المركزية لشئون منطقة غرب الدلتا بقطاع البنية الأساسية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، للعمل نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاعي المسافات الطويلة والقصيرة، وتكليف المهندس مجدي عبد المنصف مصطفى إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية ودراسات الجدوى بقطاع المشروعات الهندسية والتطوير بالهيئة القومية لسكك حديد مص، للعمل نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع المشروعات الهندسية والتطوير.

وأشار بيان الوزارة إلى أن الهدف من هذه القرارات ليس مجرد إجراء تعديلات في قيادات الهيئة، وإنما جاء لطبيعة المرحلة المقبلة التي تتطلب الدفع بمعدلات تنفيذ كافة المشروعات لاستكمال مسيرة التطوير الشامل الذي تشهدة منظومة السكك الحديد حاليا.