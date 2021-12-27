شاكر: دعم وزارة الدفاع لنا وراء إنجاز محطات «سيمنز»

وجه الدكتور مهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الشكر لوزارة الدفاع على ما أنجزته في محطات سيمنز سواء الخطة العاجلة أو الانتهاء من العقود في وقت قياسي.

شاكر: وزارة الدفاع أنهت عقود سيمنز في وقت قياسي

وأضاف شاكر: «المعدة كانت بتوصل في الميناء، بعدها بيومين بتبقى موجودة، ودي كانت أحد الأسباب الرئيسية لإنجاز مشروعاتنا».

ومازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الكهرباء، خلال كلمته أثناء حفل افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان: «أنت قعدت تشكر في وزارة الدفاع، مش كدة؟ طب بتدقق معاهم في الفلوس ليه يا دكتور شاكر؟! متدقش في الفلوس بقى».

ليردّ وزير الكهرباء: «تحت أمر سيادتك، بس دايمًا أقول الفلوس حاجة والشغل حاجة تانية».