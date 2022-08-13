وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ محطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، جولة تفقدية لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ وإنشاء محطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة.

وتفقد الوزير مبنى المحطة ‏الرئيسي المقام على مساحة 31 ألف متر مربع، ‏والمكون من دور بدروم جراج، ودور أرضي و2 دور متكرر، ويشمل المبني 4 أرصفة ‏لخدمة ركاب الوجه القبلي، ‏بـ 6 خطوط، منها خطان ‏لأسوان / إسكندرية، و4 خطوط ‏للقطارات المنتهية ‏في المحطة والقادمة من الوجه القبلي.

إنشاء 3 أرصفة بـ 4 خطوط سكك لخط المناشي

‏تفقد الوزير أعمال إنشاء 3 أرصفة بـ 4 خطوط سكك لخط المناشي، وأعمال إنشاء ‏سكك حوش المحطة، ‏وربط سكك الورش بالسكك الطوالي ‏(أسوان/إسكندرية – المناشي – البضائع )، ‏ويبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطة 22 كم، بـ 89 مفتاحا، كما يشمل الدور الأرضي ‏على جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدور ( الأول - الثاني)، وأماكن إدارية ‏بالدور الأرضي خاصة بالعاملين بالمحطة، ‏بالإضافة إلى 48 شباك تذاكر،‏ وكذلك دورات المياه ‏ومنطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي ‏للمحطة ‏والذي يبلغ ارتفاعه 40 مترا ويوجد بداخله 4 مسلات.

وتفقد كامل الوزير، الدورين الأول والثاني للمحطة، إذ يضمان ‏محلات تجارية ومناطق استثمارية، بعدها توجه الوزير لمتابعة أعمال تنفيذ الورش المختلفة ‏مثل ورشة صيانة عربات القطارات، التي تشمل 12 سكة.

وزير النقل يطالب العمال والمهندسين بالاستغلال الأمثل لكل المساحات بالمحطة

والتقى الوزير بالعمال والمهندسين المشاركين بالمشروع مؤكدا ضرورة الاستغلال الأمثل لكل المساحات بالمحطة وتكثيف كافة الاعمال لنهوها وفقاً للجدول الزمني المخطط خاصة مع الأهمية الكبيرة للمحطة في تقديم خدمات مميزة لركاب إذ ستكون محطة ‏ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعوني وذات مستوى عالمي من الخدمات وتحتوي على شاشات إرشادية للراكب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM،‏ وكاميرات مراقبة، ‏‏وهي محطة مكيفة الهواء ‏في كل طوابقها بها خدمة Wi-Fi ‏كما ستشمل ‏على نظام حديث للإطفاء والإنذار.

كامل الوزير: مشروعاتنا لن تتوقف وعجلة الإنتاج تدور على مدار الساعة

وأضاف الوزير أن مشروعاتنا لم ولن تتوقف، وأن عجلة الإنتاج في كل مكان تدور على مدار الساعة، على الرغم من الظروف العالمية الحالية.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أنه روعي عند اختيار موقع المحطة وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر وكذلك كونها منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر ( السد العالي / الأسكندرية – إمبابة / المناشي / القباري ) بالإضافة إلى وقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها ( محور الفريق كمال عامر / محور شارع السودان / محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو )، لافتاً إلى أن موقع المحطة استراتيجي يربطها مع وسائل النقل المختلفة ( سكك حديدية - الخط الثالث للمترو - مونوريل- اتوبيسات ترددية على الطريق الدائري)، لخدمة جمهور الركاب.

وأكد الوزير أن توقيع بروتوكول إنشاء مصنع في شرق بورسعيد، مع شركة «تالجو» العالمية، خطوة مهمة لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر لتوفير العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل للشباب وتلبية احتياجات السوق المحلية، ثم الانطلاق للتصدير إلى الخارج، لافتاً إلى أنه العقد الثاني لتوطين الصناعة بعد العقد الذي جرى توقيعه مع هيونداي روتيم الكورية الجنوبية، لتصنيع عربات المترو في شرق بورسعيد، وتوطين هذه الصناعة في مصر.