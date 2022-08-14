تأجيل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 3 أيام حدادا على ضحايا كنيسة إمبابة

أعلنت دار الأوبرا المصرية، تأجيل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء لمدة 3 أيام، ليعود الافتتاح يوم الأربعاء المقبل، وذلك حدادا على أرواح ضحايا حادثة حريق كنيسة إمبابة، الذي أسفر عن العشرات من الوفيات والمصابين، حسبما أعلنت الأوبرا في بيان لها قبل قليل.

وكان من المقرر تكريم 9 رموز فنية أسهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، وشارك عدد منهم في نجاح الفعاليات وأنشطة الأوبرا.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلنت منذ قليل، أن صلاة التجنيز على جثامين ضحايا كنيسة المنيرة، ستكون في كنيستي «العذراء الأثرية بالوراق، والعذراء والملاك ميخائيل بالوراق».

صلاة تجنيز ضحايا كنيسة إمبابة

وأوضحت الكنيسة، أن الإجراءات لم تنتهِ بعد، لافتة إلى أن أول دفعة تنتهي إجراءاتها، سيجرِ التحرك بها على إحدى الكنيستين في أقرب وقت.

رئيس الوزراء يعزي البابا تواضروس الثاني

ومن الجدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي، أجرى اتصالا هاتفيا بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قدّم خلاله تعازيه في ضحايا الحادث المؤلم، الذي وقع صباح اليوم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، مؤكدا على أنّ أجهزة الدولة المختلفة تقدّم سبل الدعم والرعاية لمصابي الحادث، وكذا لأسر الضحايا، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيا الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يعجل بشفاء المصابين.