كل ما تريد معرفته عن مهرجان محكى القلعة 2022.. التذكرة بـ20 جنيها

تنطلق مساء اليوم الأحد فعاليات مهرجان محكى قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في دورته الـ 30، والتي تنظمها دار الأوبرا المصرية ويقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ويشهد حفل الافتتاح الظهور الأول للدكتورة نيفين الكيلاني بصفتها وزيرة الثقافة، خلفا للدكتورة إيناس عبد الدايم، وتستمر فعالياته إلى 31 أغسطس الجاري.

تجهيز مسرح محكى القلعة

وقال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية لـ«الوطن»: «انتهينا من تجهيز محكى القلعة الذي تقام عليه حفلات المهرجان، وليكون في استقبال الجمهور».

وأضاف: «يستوعب المسرح نحو 4 إلى 5 آلاف متفرج، وعند زيادة العدد في بعض الحفلات نلجأ إلى استخدام الشاشات للعرض في الجنانين الخلفية فهناك 3 شاشات زيادة».

حفلات مهرجان محكى القلعة

وتابع: «لدينا برنامج ثري ومتنوع هذا العام يتضمن ما يزيد على 16 حفلا من بين نجوم محكى القلعة الفنانين الكبار هاني شاكر وعلى الحجار ومحمد الحلو وهشام عباس، إلى جانب مدحت صالح الذي يحيي حفل الافتتاح».

فنانون لأول مرة فى محكى القلعة

ويشارك لأول مرة بالمحكى عدد من النجوم من بينهم نوال الزغبي، والفنان مصطفى حجاج، فضلا عن عروض لبعض الفرق الأجنبية، كما يختتم المهرجان بحفل للفنان الكبير عمر خيرت والذذي يشارك للعام الثاني في مهرجان محكى القلعة.

ودعا رئيس الأوبرا الجمهور إلى حضور حفلات المهرجان، منوها أن سعر التذكرة 20 جنيها فقط للحفلة، وستكون متاحة للحجز على بوابة القلعة، ابتداء من الساعة 4 عصر للجمهور.

كما تتوفر سيارات لنقل الجمهور إلى مكان الحفلات داخل القلعة وإعادتهم بعد انتهاء الحفلات. وتبدأ جميع الحفلات في الثامنة مساء.

وأشار إلى أهمية التعاون المشترك بين وزارة الثقافة والسياحة والآثار، موضحا أن وزارة الآثار تدعم المهرجان أدبيا وماديا، منوها إلى دار الأوبرا تبذل كل ما في وسعها ليظهر المهرجان في أفضل صورة ويرضى الجمهور المصري.