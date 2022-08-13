تفاصيل حفل افتتاح مهرجان محكى القلعة.. أول ظهور لوزيرة الثقافة الجديدة

تفتتح غدا الأحد، فعاليات الدورة 30 من مهرجان محكى القلعة للغناء، الذي سيقدم أكثر من 40 فقرة غنائية على مدار أسبوعين، في قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة.

تكريم 9 رموز فنية مصرية وعربية

من المقرر أن يشهد حفل الافتتاح غدا، الظهور الرسمي الأول لوزيرة الثقافة الجديدة نيفين الكيلاني، بعد حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية، غدا.

وعلمت «الوطن» أن حفل افتتاح محكى القلعة سيبدأ الساعة الثامنة والنصف، وستكون أولى الفقرات هي الكلمات الافتتاحية من المسؤولين، ورئيس دار الأوبرا الدكتور مجدي صابر.

وبعد الكلمات الافتتاحية سيجري تكريم 9 رموز فنية أسهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، وشارك عدد منهم في نجاح الفعاليات وأنشطة الأوبرا هم اسم المايسترو الراحل كمال هلال، عازف الفيولينة الدكتور محمود عثمان، مغني الأوبرا مصطفى محمد، الشاعر الغنائي الكبير إبراهيم عبدالفتاح، المايسترو الدكتور محمد عبدالستار، المخرجة والمصممة كريمة بدير، هويدة عيد مدير عام المكتب الفني للموسيقى والأوبرا والباليه بالأوبرا، رجب عبدالوهاب مدير عام الإدارة العامة للاستقبال، وممدوح مختار بإدارة التجهيزات الفنية.

مدحت صالح يختتم حفل الافتتاح

وعقب التكريم ستنطلق الفقرة الفنية الأولى لأوركسترا الأنامل الصغيرة، التي يقودها الموسيقار راجي المقدم.

وفي التاسعة والنصف، ستكون الفقرة الختامية إذ يشدو الفنان مدحت صالح، تحت قيادة الموسيقار عمرو سليم، بعدد من أهم وأشهر أغنياته، منها «النور مكانه في القلوب»، و«برمي السلام يا بلدنا».