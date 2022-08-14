مدحت صالح يفتتح مهرجان القلعة بحفل غنائي الليلة

يستعد الجمهور مساء اليوم الأحد، الموافق 14 أغسطس الجاري، لمشاهدة حفل افتتاح مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ30، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية تحت قيادة رئيس الأوبرا الدكتور مجدى صابر.

وسيقدم الفنان مدحت صالح عددًا كبيرًا من أغانيه المميزة في حفل افتتاح مهرجان القلعة، وذلك برفقة فرقته تحت قيادة المايسترو عمرو سليم، وسينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءًا.

تفاصيل مهرجان القلعة

وسيشهد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية المميزة التي ستستمر على مدار 18 يومًا كاملة، سيكون من بينها حفل للفنانة نوال الزغبي وأحمد جمال وهاني شاكر وياسين التهامي وفرقة مسار إجباري ودينا الوديدي وهشام عباس وفرقة بلاك تيما ومحمد محسن ومصطفى حجاج، وسيختتم المهرجان الموسيقار الكبير عمر خيرت.

آخر حفلات مدحت صالح

يذكر أن الفنان مدحت صالح، كان قد أحيا حفلًا غنائيًا كبيرًا في مدينة الإسكندرية ضمن أولى حفلات المهرجان الصيفي على المسرح الروماني، الذي أقيم في الفترة من 5 إلى 10 أغسطس، وقدم خلاله واحدة من الحفلات الغنائية المميزة التي تفاعل معها الجمهور، وقدم عددًا من أغانيه منها «بحلم على قدي» و«زي المليونيرات» و«اشتقنا لزمان»، وعددًا آخر من الأغاني.

وطرح الفنان مدحت صالح آخر أغانيه بعنوان «نورتي قلبي» التي تعاون فيها مع الشاعر عمرو المصري، ومن ألحان نديم جمال وتوزيع وميكس وماستر أسامة كمال، وتم تقديمها على طريقة الفيديو كليب، وإخراج سيد حمد.