عاصفة ترابية جديدة تصل الإمارات.. وتحذيرات بسقوط أمطار غزيرة وسيول

تعرضت مناطق عدة في دول الإمارات العربية، اليوم الأحد، لعاصفة ترابية شديدة تسببت في انعدام الرؤية بشكل كبير، ما دفع السلطات إلى تحذير السائقين من الطقس السيئ الذي تشهده البلاد، كما دعت الجميع إلى ضرورة توخي الحذر على الطرق الرئيسية، تحديدًا مع هطول أمطار الغزيرة المتوقعة، خلال الساعات المقبلة.

عاصفة ترابية تضرب الإمارات

وطالب المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات جميع المواطنين والسائقين إلى ضرورة توخي أعلى درجات الحيطة والحذر في مواجهة المنخفض الجوي، الذي ستتأثر به البلاد حتى نهاية الأسبوع الجاري.

ووفقًا لشبكة «سكاي نيوز عربية»، أضاف المركز على صفحته الشخصية على موقع «الفيسبوك»، قائلا: «يرجى الالتزام بإجراءات السلامة خلال الأحوال الجوية السيئة».

تحذيرات بشأن الطقس السيئ في الإمارات

وغرد مكتب أبوظبي للإعلام، على الحساب الرسمي، عبر موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، قائلًا: «استخدام السيارة للضرورة فقط مع توخي الحذر أثناء القيادة»، بعد أن وصلت الرؤية الأفقية أقل من المستوى الطبيعى لها في أبوظبي ودبي خلال الساعات الماضية من اليوم.

وبحسب وكالة أنباء «أسوشيتدبرس» الأمريكية انتشرت عدة سحب من الغبار الأصفر والأتربة على الطرق الرئيسية والمنازل داخل المدن الكبيرة، في حين انعدمت الرؤية الأفقية للحد الأدنى، خلال الساعات الماضية، وحذرت السلطات من هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة في فصل الصيف شديد الحرارة، بعدما لقي 7 أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات المفاجئة التي تعرضت لها الإمارات الشهر الماضي.