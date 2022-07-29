ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في الإمارات إلى 7 وفيات.. ولجنة لحصر الأضرار

ارتفعت حصيلة الضحايا بسبب السيول في الإمارات إلى 7 وفيات، وذلك بحسب ما قالته وزارة الداخلية الإماراتية، وذلك بعد أن شهدت بعض المناطق سيولًا بسبب الأمطار الغزيرة، ما نتج عنه ارتفاع في منسوب المياه الجارية بعدة شوارع وأدى لإغلاقها، وفق وكالة الأنباء الإماراتية، وذلك بالتزامن مع الجهود مكثفة من الحكومة الإماراتية للحد من الآثار الناتجة عن الأحوال الجوية السيئة.

ووجه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تعقد اجتماعاتها بشكل عاجل، ويرأسها وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، بالتنسيق مع الجهات المعنية الاتحادية، من أجل العمل على حصر أضرار السيول في الإمارات، ورفع تقرير يضم التفاصيل اللازمة، مع البدء فورًا في اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل حماية الممتلكات والأرواح داخل البلاد.

مد العمل عن بعد بسبب السيول في الإمارت

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، وجه مجلس الوزراء الإماراتي جميع الجهات العاملة في الحكومة الاتحادية في المناطق المتضررة من السيول في الإمارات، وخاصة إمارات رأس الخيمة والشارقة والفجيرة، بتمديد العمل عن بعد بالنسبة للموظفين غير الضروريين، إلى يومي الخميس والجمعة المقبلين، مع استثناء بعض الجهات المعنية في الدفاع المدني والشرطة، وبعض الجهات الأمنية التي تختص بالتعامل مع الكوارث والأزمات والحالات الطارئة، علاوة على جهات تقدم الدعم المجتمعي، وتتعامل مع البلاغات المختصة بأضرار المزارع والممتلكات الخاصة بالمواطنين الإماراتيين.

السيول في الإمارات ظاهرة غير مسبوقة

وكانت بعض البلاد المطلة على الخليج العربي مثل الإمارات وسلطنة عمان والسعودية، قد تعرضت إلى موجة من السيول التي تعد ظاهرة غير مسبوقة، وذلك بسبب هطول الأمطار الغزيرة، ما أسفر عن سقوط بعض الضحايا، وكذلك إلحاق بعض الأضرار بالطرق والمباني السكنية، حيث سببت الأمطار الغزيرة السيول في الإمارات، خاصة إمارات الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة.

وأظهرت بعض مقاطع الفيديو، آثار السيول في الإمارات حيث تسببت في غرق أعدادًا كبيرة من السيارات بالإضافة إلى إغلاق بعض الطرق، وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إنقاذ حوالي 870 شخصًا في إمارتي الشارقة والفجيرة يوم أمس.