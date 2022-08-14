اتهام طبيب بمركز خاص بالتسبب في وفاة سيدة أثناء الولادة.. «ساب فوطة في بطنها»

ساقتها قدماها إلى النهاية، عندما دخلت ناهد حامد صالح، ابنة المطرية التابعة لمحافظة الدقهلية، بكامل قوتها وصحتها البدنية إلى مركز طبي خاص لتلد طفلة للحياة، لكنها دفعت روحها ثمنًا لإهمال طبي عندما ترك الطبيب المعالج داخلها فوطة، لتكون بداية الهلاك والموت للأم.

تفاصيل وفاة سيدة بعد الولادة

يقول أحمد محمد، ابن الضحية، صاحب الـ19 عامًا لـ «الوطن»، أن والدته خرجت من الولادة كأي أم تدخل المستشفى لوضع طفلتها، لكن ازداد الأمر سوءًا بعد خروجها وتدخل في حالة من الإعياء الشديد يظهر عليها، لكنهم توقعوا أنه بفعل الولادة وما يترتب عليها من آلام، إلا أن الوجع ازداد وبالأخص من منطقة البطن.

على الفور تواصل ابن الضحية مع الطبيب المتابع والمسئول عن ولادتها، فقام بالكشف عليها وأعطى لها علاجًا: «ما قلناش أنها فوطة في بطنها وفضلت تتعالج 8 أيام غلط».

تمزق أمعاء وصديد بعد 14 يومًا..

وأكد «أحمد» أن القطعة ظلت بداخل أمعاء والدته لمدة 14 يومًا، وظل الألم يزداد يومًا بعد يوم مع صرخات والدته حتى تطرق أبواب عدد من الأطباء لعلاجها، لكنهم لم يتوصلوا إلى حل إلا بعد مرور فترة طويلة، ثم استخراج القطعة من داخل بطنها، لكن بعد فوات الأوان، فتمكنت القطعة منها وقامت بتقطيع أمعائها وتركت خلفها صديد تسبب بكوارث داخل جسدها:«بوظت كل حاجة في جسمها».

أوضح أنهم قاموا بتحرير محضر بقسم شرطة المطرية رقم 1889 لسنة 2022 إداري وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل جهات التحقيق.

وصية والدته قبل وفاتها

وأشار «أحمد» إلى أن والدته استيقظت قبل وفاتها بيوم واحد، وأخبرتهم بضرورة البحث عن حقها « قالت ماتسيبوش حقي»، وكأنها كانت تشعر لما سيحدث معها وأنها على مشارف الموت ولقاء ربها، وتركت خلفها 4 أطفال لا يعلموا شيئاً عن الحياة ما زالوا في مقتبل عمرهم، «خسرنا أمنا بسبب خطأ.. وفِي الآخر عايزين أننا نسيب حقنا وحقها».

تلقى مأمور مركز شرطة المطرية بلاغًا من «صالح.ح.ص» 43 سنة عامل، ومقيم بقرية القزاقزة يتهم فيه «محمد.ج.م» 49 سنة، طبيب نساء وتوليد، ومقيم بقرية العصافرة لقيامه بإجراء ولادة قيصرية لشقيقته «ناهد.ح.ص» 40 سنة ربة منزل، ومقيمة بقرية القزاقزة داخل أحد المراكز الطبية بالمطرية.

وعقب ذلك شعرت بآلام بالبطن فتوجه بها إلى مستشفى المنزلة العام، والذي أفادت له بوجود «فوطة»، مكان إجراء العملية وإصابتها بصديد بالبطن وتدهور بالجهاز المناعي وتسمم بالدم، وتوفيت إثر ذلك واتهام المذكور بالإهمال الطبي.