ولادة عاجلة لسيدة داخل سيارة إسعاف ببني سويف: «فاجأتها آلام المخاض»

أنقذ مسعف وسائق بهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، اليوم الخميس، سيدة وضعت مولودها داخل سيارة الإسعاف، وذلك في أثناء توصيلها إلى مستشفى بني سويف الجامعي، حيث فاجأتها آلام الولادة وجرى إنقاذها على الفور مع الحالة وعمل الإفاقة للمولود والاطمئنان على استقرار حالته.

وكان الدكتور أحمد صادق مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تلقى بلاغًا من غرفة العمليات يفيد بوجود سيدة في حالة وضع بقرية قطري التابعة لمركز بني سويف، ووجه على الفور بسرعة انتقال السيدة ونقلها إلى أقرب مستشفى، وأثناء نقلها في الطريق فاجأتها آلام الولادة أمام قرية «الدوالطة» التابعة للمركز.

طاقم الإسعاف يتدخل لمساعدة سيدة في عملية الولادة

وتدخل طاقم الإسعاف المكون من طه علي ومحمد مختار لإنقاذ حياة السيدة والطفل، حيث أجريت عملية الوضع داخل سيارة الإسعاف، واطمئن المسعفان على حالة الأم والمولود والعلامات الحيوية لكليهما، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي لمتابعة الحالتين، إذ جرى وضعهما تحت الملاحظة والمتابعة.

التعامل مع حالات الولادة الطارئة

وأشاد الدكتور أحمد صادق مدير هيئة الإسعاف ببني سويف، بدور الأطقم داخل سيارات الإسعاف ومساعدة الحالات في إتمام عمليات الولادة، وأن التعامل مع حالات الولادة الطارئة جزءًا من البرنامج التدريبي للهيئة.

وأشار مدير هيئة الإسعاف ببني سويف، إلى أن هذه الحالة هي الثالثة لعملية وضع تحدث داخل سيارة إسعاف، موجهًا الشكر للأطقم داخل الهيئة لجهودهم المبذولة في إنقاذ كافة الحالات.