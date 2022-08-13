وفاة مدمن مخدرات بعد العثور عليه مصابا في قرية بالدقهلية

عثر أهالي قرية «البلامون» بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اليوم، على شخص مدمن مواد مخدرة في حالة إعياء شديد وغارق في دمائه أمام مدخل القرية، ونقلته سيارة الاسعاف إلى مستشفى السنبلاوين العام، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يصل المستشفى.

وباستدعاء والده وسؤاله، أكد أن نجله ترك المنزل منذ فترة وأنه دائم تعاطي المواد المخدرة، وكان يُعالج منذ فترة بأحدى مصحات علاج الإدمان، ولا يعرف سبب إصابته.

وفاة شخص قبل وصوله لمستشفى السنبلاوين العام

وتلقى مأمور مركز شرطة السنبلاوين بلاغا من مستشفى السنبلاوين العام، إخطارا بوصول المدعو «ع. و. ع. »، 43 سنة، ومقيم في قرية «كفر عبد الأمين حسب الله» بدائرة مركز السنبلاوين، جثة هامدة، وبه نزيف نتيجة إصابته بجرح أسفل البطن.

والد الشخص: ابني مدمن مخدرات

وانتقل ضباط مباحث السنبلاوين إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال والده «و. ع. ال.»، 70سنة، عامل، ومقيم بذات القرية، في محضر الشرطة، قرر بقيام نجله بترك المنزل منذ فترة، مشيرا إلى أنه تلقى اليوم اتصالا هاتفيا بعثور الأهالي على نجله مصابا بحالة إعياء امام مدخل قرية البلامون، فنقلوه بسيارة الإسعاف إلى المستشفى إلا أنه توفى قبل وصوله، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وأضاف الأب في أقواله، أن ابنه كان دائم تعاطي المواد المخدرة، وأنه خضع للعلاج منذ فترة بإحدى مصحات علاج الادمان.

وأفاد تقرير مفتش الصحة، أنه بالكشف الطبي الظاهري تبين وجود جرح بالعانة ونزيف أدى إلى الوفاة، ولا توجد إصابات ظاهرية أخرى. وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.