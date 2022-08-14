إخلاء 8 قرى في إسبانيا بسبب الحرائق.. والنيران تأكل 20 ألف فدان

قال رئيس حكومة أراجون المحلية في إسبانيا، خافيير لامبان، إن الوضع خطير في بلدة آنيون دي مونكايو، والأولوية بالنسبة لرجال الإطفاء البالغ عددهم 300 الذين يقاومون الحريق هو حماية الأرواح البشرية والقرى، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسبانية، إذ أخليت 8 قرى.

ويعاني الكثير من الدول الأوروبية من مشكلة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة ما يتسبب في حرائق الجفاف، والذي يعد أحد انعكاسات ظاهرة التغيرات المناخية.

الحرائق تأكل 20 ألف فدان في إسبانيا

وقال رئيس حكومة أراجون إن حرائق الغابات، التي بدأت أمس، تطورت لمسافة 50 كيلومترًا (31 ميلًا) في أقل من 24 ساعة، وذكرت وكالة الأنباء الرسمية EFE، أن السطح المحروق قد يصل إلى 8000 هكتار أي نحو 20 ألف فدان.

ولجأ الذين فروا إلى 3 مراكز رياضية مختلفة في البلدات المجاورة، وقال رجال الإطفاء إن توقعات الحد من الحريق تعتمد على الطقس، لكن تم توقع رياح شديدة تصل سرعتها إلى 60 كيلومترًا أي 37 ميلًا في الساعة.

2022 أسوأ عام من حيث الحرائق للدول الواقعة على البحر المتوسط

ويحول الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة للغاية في الدولة الواقعة على البحر المتوسط ​​عام 2022 إلى أسوأ عام في القرن من حيث الحرائق.

وحتى الآن هذا العام، سجلت وزارة التحول البيئي الإسبانية 43 حريقًا هائلًا كبيرًا، وهي تلك التي أحرقت ما لا يقل عن 500 هكتار (1250 فدانًا)، وهذا هو أربعة أضعاف ما حدث العام السابق ورقم قياسي للعقد الماضي.

615000 فدان احترقت في الغابات حتى الآن في إسبانيا

ويقول نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي إن 248674 هكتارًا (615000 فدان) قد احترقت في حرائق الغابات حتى الآن هذا العام في إسبانيا.

هذا ما يقرب من 4 أضعاف متوسط ​​البلاد للعام بأكمله البالغ 66965 هكتار (165000 فدان) منذ عام 2006، عندما بدأ تسجيل مثل هذه الحرائق.