نشأت الديهي: الجفاف في أوروبا أصبح «أسدا» يكشر عن أنيابه

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن نهر الراين في فرنسا يتعرض للجفاف بصورة لم تحدث من قبل، موضحا أن النهر كان ينقل نحو 50 ألف برميل بترول يوميًا، ولكن هذا الأمر توقف بسبب الجفاف.

وتابع بأن الجفاف يغزو أوروبا بصورة كبيرة «الجفاف عبارة عن أسد يكشر عن أنيابه في أوروبا، شيء غريب وعجيب ومقلق»، موضحًا أن هناك مشكلة كبيرة جدًا في توريد المياه في أوروبا، وجرى وضع قواعد بعدم شراء أكثر من 5 زجاجات مياه، فأوروبا لم تكن تتوقع أن تصل الأمور إلى هذه الصورة.

«الديهي»: هشام آمنة «دينامو» يعمل ولا يهدأ في كل المحاور

وتحدث «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يعرض على شاشة «TeN»، عن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة السابق، الذي تقلد منصب وزير التنمية المحلية في التعديل الوزاري الجديد، وقال إن «آمنة» حقق إنجازات غير مسبوقة على كل المستويات التنموية والأمنية، موضحًا أن وزير التنمية المحلية الجديد يعمل على مدار الساعة، «عبارة عن دينمو يعمل ولا يهدأ في كل المحاور سواء في إزالة التعديات على أراضي الدولة، أو محاربة الإرهاب، أو تنفيذ مبادرة حياة كريمة».

«الديهي»: هشام آمنة كان مقاتلا بدرجة محافظ

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن هشام آمنة كان مقاتلًا بدرجة محافظ، والآن تم تعيينه وزيرًا للتنمية المحلية، موضحًا أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية السابق كان يدير في هدوء وصمت وزارة التنمية المحلية، «بنقوله متشكرين، لأنه كان أحد رجال مصر المخلصين».

وزارة الصحة محظوظة بالدكتور عبدالغفار

وأشار إلى أن خالد عبدالغفار، وزير الصحة، له تاريخ طويل في العمل الطبي والصحي، وكان يشرف على المستشفيات الجامعية عندما كان وزيرًا للتعليم العالي، موضحًا أن وزارة الصحة محظوظة بالدكتور «خالد عبدالغفار».