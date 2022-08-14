ميشال عون يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حريق كنيسة المنيرة

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس اللبناني تقدم باسمه واسم الشعب اللبناني الشقيق، بخالص العزاء والمواساة للسيد الرئيس وللشعب المصري، في ضحايا الحادث الأليم، الذي وقع صباح اليوم في كنيسة المنيرة، معرباً عن تضامن لبنان الكامل مع مصر في هذا الظرف الدقيق.