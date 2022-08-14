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ميشال عون يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حريق كنيسة المنيرة

كتب:

محمد أبو عمرة
07:11 م | الأحد 14 أغسطس 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس اللبناني تقدم باسمه واسم الشعب اللبناني الشقيق، بخالص العزاء والمواساة للسيد الرئيس وللشعب المصري، في ضحايا الحادث الأليم، الذي وقع صباح اليوم في كنيسة المنيرة، معرباً عن تضامن لبنان الكامل مع مصر في هذا الظرف الدقيق.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.