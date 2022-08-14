«الصحة»: حالة واحدة فقط غير مستقرة من مصابي حريق كنيسة أبو سيفين

قدم الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، خالص العزاء في ضحايا حادث كنيسة «أبو سيفين» بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، معربًا عن أمنياته بالشفاء العاجل لكل المصابين، وخروجهم من المستشفيات في القريب العاجل، موضحًا أن الحادث الأليم نتج عن حريق داخل مبنى الكنيسة، فيما تحركت كل جهات الدولة، ورجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق قبل أن يتفاقم، وهناك اثنين من مصابي الحادث، خرجا بعد تماثلهم الشفاء.

عدد الحالات غير المستقرة انخفضت لحالة واحدة فقط

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، ويعرض على شاشة «دي إم سي»، أن عدد الحالات غير المستقرة نتيجة حريق الكنيسة انخفضت لحالة واحدة فقط، ونتمنى جميعًا خروج كل المصابين من المستشفى في أسرع وقت، عقب تماثلهم الشفاء، فهناك الآن 12 مصابا في المستشفيات، 7 مصابين في مستشفى العجوزة، و5 آخرين في مستشفى إمبابة، لكن قلت عدد الحالات غير المستقرة إلى حالة واحدة فقط.

نوعية الإصابات تنقسم بين حروق طفيفة في شخصين

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحالات المصابة مستقرة، وخرج 2 من المستشفى بعد تحسن حالتهما الصحية، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن نوعية الإصابات تنقسم بين حروق طفيفة في شخصين، وبقية الإصابات نتيجة للاختناق الذي أدى إلى الاضطراب في الوعي وصعوبة في التنفس، وأنه لا يوجد إصابات بالحرق المباشر سوى إصابتين.