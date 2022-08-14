إكسترا نيوز ترصد أولى لقطات حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة

رصدت كاميرا إكسترا نيوز اللقطات الأولى من داخل كنسية أبو سيفين بعد الحريق الذي نشب بها صباح اليوم، وأودى بحياة العشرات.

الغنام: الحادث وقع في تمام الساعة 8.45 صباحا

وقال عوض الغنام، مراسل الفضائية، إن كنيسة أبو سيفين والتي تقع في وسط منطقة إمبابة من محافظة الجيزة، فقد وقع الحادث الأليم فيها صباح اليوم، عند صلوات الصباح، والمعتادة في ذلك الوقت من الساعة 8 لـ9 صباحا، «الحادث وقع في تمام الساعة 8.45 صباحا».

الغنام: الكنيسة ما زال بها متعلقات الضحايا

وأظهرت الكاميرا ما تبقى داخل الكنيسة من متعلقات لضحايا الحادث، وأوضح أن راعي الكنسية كان يؤم المصلين في تلك الصلوات، ولا تزال هناك بعض من الآثار من أدوات إطفاء الحريق ومتعلقات شخصية لمن حضر تلك الحرائق.

وتابع: «الساعة التاسعة إلا ربع لاحظ أحد السكان المجاورين للكنسية وجود حريق يخرج من جهاز التكيف الخاص بالكنيسة من الخارج، وعلى الفور تواصل مع خادم الكنسية ليبلغه بما حدث، حتى أغلق خادم الكنيسة كل الأجهزة وشغل المولد الكهربائي».