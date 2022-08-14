انطلاق الموسم الجديد من مسرحية «الحفيد» الخميس المقبل

أعلن المسرح القومي، عبر صفحته على تطبيق الفيديوهات والصور إنستجرام، انطلاق الموسم الجديد من العرض المسرحي «الحفيد»، اعتبارا من الخميس المقبل.

ونشرت الصحفة، بيانا قالت فيه: «الحفيد مسرحية اجتماعية مهمة تستحق المشاهدة، تعود إليكم المسرحية ابتداء من يوم الخميس 18 أغسطس، وتعرض أسبوعيا أيام الخميس، والجمعة، والسبت من كل أسبوع، ويرفع الستار في تمام التاسعة مساءً.. أسعار التذاكر 60 - 80 - 110 جنيهات، ويكون حجز التذاكر من المسرح فقط ولا يوجد حجز أون لاين».

مسرحية الحفيد

مسرحية الحفيد عن رواية الأديب الكبير عبدالحميد جودة السحار، سبق وجرى تقديمها خلال فيلم «الحفيد».

والمسرحية من بطولة لوسي، وعابد عناني،وعادل عفر، ومحمد مبروك، وشيريهان الشاذلي، ويوسف المنصور، ورنا خطاب، وزينب العبد، ومحمود عبدالرازق، ونشوى علي عبدالرحيم، وندا عفيفي، وعبدالباري سعد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، و ديكور حمدي عطية، وإضاءة حازم أحمد، وملابس مروة عودة، والتعبير الحركي شيرين حجازي، وموسيقى كريم عرفة، وإعداد وإخراج يوسف المنصور.

وقد شهد العرض المسرحي منذ بداية عرضه إقبالا جماهيريا كبيرا، وإشادات الجمهور.

اعتذار تامر فرج

واعتذر الفنان تامر فرج أحد أبطال العرض المسرحي في موسمة الأول عن العرض المسرحي بسبب ظروفك الصحية، حسبما أعلن الشهر الماضي، على إنستجرام: «أصدقائي الغاليين، اللي ملحقش لسه ييجي مسرحية الحفيد عشان يشوفني، يلحق بكره ليلة الخميس والجمعة والسبت، لأنّي نظرا لظروفي الصحيّة، مضطر آسفا مكملش لسيزون جديد، لكن المسرحية مستمرة بإذن الله لمواسم كتير جاية، مسرحية الحفيد على المسرح القومي في العتبة الساعة 9 مساء، منتظركم».