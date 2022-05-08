«الخارجية التركية» تدين الهجوم الإرهابي في غرب سيناء

أدانت تركيا، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة لرفع المياه غرب سيناء، أمس السبت، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أفراد الجيش.

تركيا تدين هجوم سيناء

وأصدرت وزارة الخارجية التركية، في بيان نشرته على موقعها الالكتروني الرسمي قالت فيه «ندين الهجوم على محطة لرفع المياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد أفراد من الجيش المصري وإصابة آخرين».

وأضاف البيان: «نسأل الله الرحمة لمن فقدوا أرواحهم في الهجوم، وتعازينا لذويهم ولشعب مصر الشقيق والدولة المصرية، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين».

إدانات عربية للهجوم الإرهابي

كما أدانت جامعة الدول العربية والبرلمان العربي، الهجوم بشدة، وأصدرت الإمارات والكويت والبحرين وقطر بيانات مماثلة، وأدانت المملكة العربية السعودية أمس، بشدة «الهجوم الإرهابي»، الذي استهدف سيناء في مصر، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود المصريين، وعددهم 11 جنديا مصريا، أثناء محاولة لإحباط هجوم على منطقة قناة السويس غربي شبه جزيرة سيناء.

وأكدت وزارة الخارجية، دعم المملكة الكامل لمصر في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها، وتقديرها لدور القوات المسلحة المصرية في مواجهة الهجوم.

مواساة أسر الضحايا

وقدمت السعودية تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا من رجال القوات المسلحة المصرية ولحكومة وشعب مصر، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

كما أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس البرلمان العربي عادل العسومي، الهجوم بشدة، وجددا دعمهما وتضامنهما مع مصر.

كما أصدرت دولة الإمارات، بيانا أكدت فيه رفضها «لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لكل أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، بما يتعارض مع القيم والمبادئ الإنسانية»، كما أصدرت الكويت وقطر والبحرين بيانات مماثلة تدين الهجوم، وتضامن مع مصر حكومة وشعبا.