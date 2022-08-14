أحمد الفيشاوي يروج لفيلم الدعوة عامة ببوستر جديد: ربنا يستر

روَّج الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لفيلمه الجديد «الدعوة عامة».

ونشر الفيشاوي البوستر الدعائي الثالث للفيلم والذي ظهر خلاله الأبطال الثلاثة الفيشاوي ومحمد عبدالرحمن وأسماء أبواليزيد بظهورهم.

وعلق الفيشاوي علي البوستر قائلا: الدعوة عامة كمان أيام وربنا يستر.

فيلم الدعوة عامة

فيلم الدعوة عامة، يمزج بين الكوميدي والأكشن ويشارك فيه مجموعة من النجوم الشباب أبرزهم، أحمد الفيشاوي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد عبد الرحمن «توتة»، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إخراج وائل فرج.

وتدور أحداث الفيلم حول «معتز» الشاب المستهتر الذي تدعي عليه والدته دعوة تقلب حياته رأسا على عقب، وتتوالى الأحداث.

أحمد الفيشاوي يستعد لفيلم رهبة

وأعلن أحمد الفيشاوي مؤخرا، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، تعاقده على فيلمه الجديد رهبة، حيث نشر الفيشاوي، صورا له أثناء تعاقده على الفيلم الجديد وعلق عليها قائلا: «بسم الله الرحمن الرحيم تعاقدت على فيلمي الجديد (رهبة) إنتاج شركة الجذور أيمن يوسف، تأليف محمد علام، أول فيلم للمخرج رضا عبدالرازق فيلم كوميدي جديد».

ومن ناحية أخرى، انتهى الفيشاوي مؤخرا من فيلم راسيل، بطولة منة عرفة، وشادي سرور، وإكرامي هجرس، وندى علاء، تأليف وإخراج سمير صبحي، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة والتشويق.