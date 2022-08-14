أحمد الفيشاوي ينتهي من «الدعوة عامة» و«راسيل» ويستعد لـ«الرهبة»

يستعد الفنان أحمد الفيشاوي، لطرح فيلمه الجديد بدور العرض السينمائي يوم الأربعاء المقبل، ويحمل اسم الدعوة عامة، ويشاركه البطولة محمد عبدالرحمن توتا، وأسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، والراقصة دينا، تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبدالوهاب، إخراج وائل فرج.

وتصدر اسم أحمد الفيشاوي، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بسبب اعتياده على التواصل مع جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، من خلال نشر صوره وهو داخل أحد صالات الرياضة (الجيم)، والأماكن التي يتنزه بها، والدول التي يقوم بزيارتها.

فيلم الدعوة عامة يعرض بالسينما يوم الأربعاء

وتدور أحداث فيلم الدعوة عامة، المرتقب عرضه بالسينما يوم 17 أغسطس، في إطار أحداث تجمع ما بين التشويق والإثارة والكوميديا.

أحمد الفيشاوي يستعد لتصوير فيلم الرهبة في سبتمبر

كما يستعد أحمد الفيشاوي، للمشاركة في عمل فني جديد، وهو فيلم يحمل اسم الرهبة، ومن المتوقع بداية تصويره خلال الشهر المقبل، ويشاركه البطولة نسرين أمين، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، ثراء جبيل، تأليف محمد علام، إخراج رضا عبدالرازق.

كما انتهى من تصوير دوره في فيلم راسيل، مع منة عرفة، تأليف وإخراج سمير صبحي، وتدور أحداثه في إطار من الغموض والإثارة والتشويق.