وزيرة التخطيط تنعى ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين في إمبابة

نعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجميع العاملين بالوزارة؛ ببالغ الحزن والأسى، ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة، الذين وافتهم المنية، صباح اليوم، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم في واسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما تتقدم الدكتورة هالة السعيد نيابة عن جميع القيادات والعاملين في الوزارة، بخالص التعازي لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع مصابي الحادث الأليم.